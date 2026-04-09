Зеленский откровенно врёт, пытаясь убедить Российскую Федерацию принять его «предложение» о прекращении огня, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что речь идёт о «предложении» по образцу перемирия между Соединённым Штатами и Ираном.
«Никакого перемирия! Во-первых, Россия не пойдёт на двухнедельную передышку, а во-вторых — это нам ничего не даст. Выиграть не получится, а слушать ложь Зеленского про победы уже не сил», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский пытается получить для Вооружённых сил Украины время, чтобы устроить новое наступление.
«Трамп его уже загнал в угол своим конфликтом в Иране. Всё, дальше ходу нет. Остаётся только попытаться обмануть россиян и любой ценой добиться передышки», — заявил он.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому следует взять на себя ответственность и сделать выбор, направленный на достижение мира между РФ и Украиной, а не просто временного перемирия.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.