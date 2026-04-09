Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«По финансам не можем позволить»: услуги психологов подорожали в Казахстане

В Казахстане растет спрос на услуги психологов, но и цены на них с каждым годом выше и выше. Люди признаются, что не всегда могут позволить себя профессиональную помощь, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

По данным телеканала, в Астане стоимость разовой консультации в частных клиниках варьируется от 10 до 40 тысяч тенге. Курс терапии обойдётся ещё дороже — около 150 тысяч тенге.

Журналисты решили узнать у жителей столицы, доверяют ли они отечественным психологам и как часто обращаются к ним за помощью. Вот некоторые из их ответов:

  1. «Просто говорят же, если расковырнуть проблему внутреннюю и оставить её, то это будет хуже, чем вообще не трогать рану, пока нет возможности по финансам».

  2. «Они берут хорошо, но псевдопсихологи могут взять 15 тысяч за один сеанс, а к хорошим специалистам попасть — соответственно, дорого».

  3. «Замечательно отношусь, в наше время психологи — это незаменимая профессия. Мне приходилось обращаться, чтобы разобраться в своих душевных переживаниях».

  4. «Коучи должны быть сертифицированы, потому что каждый а-ля успешный человек уже считает себя коучем. Это как врач, желательно с медицинским образованием, можно где-то помочь, а где-то и навредить».

  5. «Я считаю, что это сейчас очень востребовано. Даже если взять школьных психологов, детям и подросткам сейчас очень нужен психолог».

Астанчане поделились своими мнениями о важности профессии психолога и о том, как они относятся к ней.