«По финансам не можем позволить»: услуги психологов подорожали в Казахстане

«Просто говорят же, если расковырнуть проблему внутреннюю и оставить её, то это будет хуже, чем вообще не трогать рану, пока нет возможности по финансам».

«Они берут хорошо, но псевдопсихологи могут взять 15 тысяч за один сеанс, а к хорошим специалистам попасть — соответственно, дорого».

«Замечательно отношусь, в наше время психологи — это незаменимая профессия. Мне приходилось обращаться, чтобы разобраться в своих душевных переживаниях».

«Коучи должны быть сертифицированы, потому что каждый а-ля успешный человек уже считает себя коучем. Это как врач, желательно с медицинским образованием, можно где-то помочь, а где-то и навредить».