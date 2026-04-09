«По финансам не можем позволить»: услуги психологов подорожали в Казахстане

По данным телеканала, в Астане стоимость разовой консультации в частных клиниках варьируется от 10 до 40 тысяч тенге. Курс терапии обойдётся ещё дороже — около 150 тысяч тенге.
Журналисты решили узнать у жителей столицы, доверяют ли они отечественным психологам и как часто обращаются к ним за помощью. Вот некоторые из их ответов:
«Просто говорят же, если расковырнуть проблему внутреннюю и оставить её, то это будет хуже, чем вообще не трогать рану, пока нет возможности по финансам».
«Они берут хорошо, но псевдопсихологи могут взять 15 тысяч за один сеанс, а к хорошим специалистам попасть — соответственно, дорого».
«Замечательно отношусь, в наше время психологи — это незаменимая профессия. Мне приходилось обращаться, чтобы разобраться в своих душевных переживаниях».
«Коучи должны быть сертифицированы, потому что каждый а-ля успешный человек уже считает себя коучем. Это как врач, желательно с медицинским образованием, можно где-то помочь, а где-то и навредить».
«Я считаю, что это сейчас очень востребовано. Даже если взять школьных психологов, детям и подросткам сейчас очень нужен психолог».
Астанчане поделились своими мнениями о важности профессии психолога и о том, как они относятся к ней.