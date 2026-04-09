Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В преддверии Пасхи россиян стали обманывать «поздравительными открытками»: как мошенники маскируют вирусы

Источник: Комсомольская правда

В России вновь активизировались мошенники. Преступники регулярно обращаются к жертвам с новыми схемами в преддверии праздников. Так, мошенники рассылают россиянам опасные открытки перед Пасхой. Об этом предупредили эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА Новости.

Они рассказали о новой обманной схеме. Так, аферисты выбирают жертв и отправляют им якобы праздничные открытки. В их тексте содержатся призывы поучаствовать в пасхальных конкурсах или приобрести кулич. За этими предложениями скрываются вредоносные ссылки.

«Мошенники рассылают россиянам фишинговые “открытки” и вирусный контент в преддверии Пасхи», — уведомили в «Мошеловке».

Эксперты выявили также другие подходы преступников. Они маскируют вирусы под ссылки на «эксклюзивные трансляции» из Храма Христа Спасителя или эфиры с Благодатным огнем.

Россиянам порекомендовали не переходить на сомнительные ресурсы. Особую опасность несут ссылки от незнакомых лиц. Важно пользоваться официальными источниками, добавили эксперты, комментируя обман с трансляциями.

В «Мошеловке» также рассказали, что мошенники продолжают выманивать у жертв коды из смс. Как сообщили эксперты, сейчас аферисты могут звонить с прямых городских номеров. Жертвам внушают, что в ходе проверки банковских счетов, например, выявлен «оборот средств, превышающий официальные доходы». В результате человека вводят в заблуждение и обманывают. В таком случае важно прерывать сомнительный диалог и обращаться в ведомства по официальным каналам.

По данным депутата ГД Антона Немкина, аферисты рассылают фейковые письма и от имени крупных маркетплейсов. Как отметил парламентарий, пользователям приходят сообщения о якобы выигрыше или участии в юбилейном розыгрыше призов. Для этого гражданам достаточно якобы перейти по нужной ссылке. Это классический пример фишинга.

Кроме того, распространяется схема обмана от имени медицинских организаций. В этом случае жертва получает письмо со ссылкой на фейковый сайт, который копирует реальный ресурс медучреждения. Человека просят, например, записаться на прием к врачу или пройти диспансеризацию.