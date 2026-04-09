В преддверии Пасхи россиян стали обманывать «поздравительными открытками»: как мошенники маскируют вирусы

В «Мошеловке» также рассказали, что мошенники продолжают выманивать у жертв коды из смс. Как сообщили эксперты, сейчас аферисты могут звонить с прямых городских номеров. Жертвам внушают, что в ходе проверки банковских счетов, например, выявлен «оборот средств, превышающий официальные доходы». В результате человека вводят в заблуждение и обманывают. В таком случае важно прерывать сомнительный диалог и обращаться в ведомства по официальным каналам.