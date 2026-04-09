Железногорской спортивной школе «Смена» исполнилось 15 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юбиляров поздравили председатель Совета депутатов Железногорска Сергей Проскурнин, друзья, выпускники, коллеги.
Свой день рождения отметили спортивно — пригласили краевые клубы на соревнования «Кубок вызова».
В школе работает 6 отделений, преподают настольный теннис, волейбол, футбол, шахматы, хоккей с шайбой, баскетбол. Занимаются около 700 юных спортсменов, работают три физкультурно-оздоровительных клуба.
— «Смена» демонстрирует очень хорошие результаты. Ребята даже, если уходят из спорта, то все равно остаются в спорте. Потому что та база, та основа, которую дают в спортивной школе, остается на всю жизнь", — сказал Сергей Проскурнин.