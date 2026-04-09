В центральном регионе Монголии впервые прошла выставка с участием вузов РФ

УЛАН-БАТОР, 9 апреля. /ТАСС/. Российские вузы вызвали большой интерес посетителей первой в истории монгольского аймака (региона) Тув (Центральный) международной образовательной выставки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аймачном отделе образования.
«В рамках “Года поддержки образования” в нашем аймаке впервые прошла международная выставка с участием более 60 зарубежных вузов. Из них большой интерес вызвали семь российских образовательных учреждений, поскольку они представляли близкие и приграничные к Монголии Республику Бурятия, Красноярский край, а также Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова», — рассказали в образовательном ведомстве.
По его информации, выставку посетили губернатор аймака Лхагвас рэнгийн Тумурчудур и более 2 тыс. учеников 9−12 классов из 27 школ региона. Специально для них Российский центр культуры и науки в Монголии организовал презентацию о курсах русского языка и образовательных программах.
Особый интерес вызвали условия бесплатного обучения в магистратуре, ординатуре и аспирантуре российских вузов, а также по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) по квоте правительства РФ. Во время визита в Улан-Батор в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин объявил о планах увеличить квоты для монгольских студентов до 620 мест.