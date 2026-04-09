«Моя главная победа»: Катя Лель опубликовала фото с дочерью в день ее 17-летия

Певица Катя Лель разместила в социальной сети редкое фото с дочерью Эмилией в день ее рождения. Ей исполнилось 17 лет.
— Моя маленькая девочка Эми! Сегодня тебе уже 17 лет, и это потрясающе! Какая ты у меня светлая, открытая и добрая, сильная и одновременно тонкая душой. Ты моя главная победа и мое достижение, которое я ждала всю свою жизнь! Я верю в тебя и горжусь тобой, твоим внутренним светом и наполненностью, и знаю, что у тебя все получится! Я всегда рядом, — написала артистка.
Эмилию звезда родила в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Они поженилась в 2008 году и прожили в браке 15 лет. В 2023 году супруги развелись.
Жена актера Станислава Бондаренко Аурелия Алехина опубликовала в соцсети серию снимков их младшей дочери Микаэлы. Она сообщила, что наследнице 26 марта исполнилось семь лет. Артист сделал репост публикации на свою страницу в соцсети и написал: «С днем рождения младшую!».
24 марта певец Стас Пьеха показал своего 12-летнего сына Петра в день его рождения. Он посвятил наследнику пост в соцсети, опубликовав фотографии с ним.