Россиянам рассказали, кто получает пенсию более 500 тысяч рублей: речь всего об одной профессии

Только одна категория россиян может претендовать на пенсию в 500 тысяч рублей и более. Речь идёт о космонавтах и лётчиках-испытателях при соблюдении ряда условий.
«Пенсия в 500 тысяч рублей и более может быть исключительно у космонавтов и летчиков-испытателей. В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — цитирует РИА Новости профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
Размер пенсионных выплат может составить 55−85 процентов от оклада, при этом оклад космонавта зависит от количества полётов на орбиту и времени, проведённого в космосе, а лётчика-испытателя — от классности, часов полёта, воинского звания и места работы, объяснил Сафонов.
Ранее россиянам напомнили, то при размере зарплаты, превышающем 200 тысяч рублей, пенсионные накопления перестают расти.
Сайт KP.RU также писал, что россияне имеют право на начисление пенсионных баллов за некоторые периоды, в течение которых они официально нигде не работали.
Что такое пенсионные баллы и как они начисляются в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.