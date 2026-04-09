Два телеканала проведут трансляцию Пасхального богослужения из Хабаровска

Жители Хабаровского края в ночь с 11 на 12 апреля смогут увидеть прямую трансляцию праздничного Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора на телеканалах «Губерния» и «Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для тех, кто не может присутствовать на ночной службе, каждый год транслируют богослужение из главного храма Хабаровского края. Это позволяет каждому верующему почувствовать единство в самую светлую ночь года, независимо от обстоятельств.
Праздничное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе: полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
Ход богослужения будет сопровождаться комментариями, которые помогут зрителям глубже понять смысл происходящего.
Начало трансляции в 23:20.