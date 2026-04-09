В красноярском зоопарке зебры уже гуляют в уличных вольерах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» начался «африканский сезон» — зебры вновь начали выходить в уличные вольеры после зимы.
Животные, привезенные в Сибирь почти 20 лет назад, а также родившиеся уже в Красноярске, с наступлением весны стали более активными: они много двигаются, бегают и охотно выходят на прогулки на свежем воздухе. Даже несмотря на то, что температура еще не достигла устойчивых плюсовых значений.
При этом ночевать животные по-прежнему остаются в теплых помещениях, так как температуры остаются слишком низкими.