«СМ. СИТИ» строит в Красноярске новый дом бизнес-класса (видео)

В этом году компания «СМ. СИТИ» сдаст новый дом в сити-квартале «ОКТА». Он строится в центре Октябрьского района Красноярска, в переулке Телевизорный, недалеко от улицы Высотная и здания районной администрации.
Название «ОКТА» напрямую связано с Октябрьским районом, который сегодня считается одним из самых перспективных направлений для жилой застройки. Территория бывших промышленных зон постепенно становится тихим оазисом для комфортной жизни горожан. Рядом уже есть все необходимое: школы, сады, магазины, спорткомплексы. Новый квартал добавит этому району красоты, удобства, качественного благоустройства.
Проект состоит из трех жилых домов закрытого типа и муниципального детского сада. Первый дом уже сдан и заселен в конце 2025 года. Второй находится на финальной стадии строительства, его планируют передать жильцам в конце 2026 года. Детский сад компания возводит за свой счет в рамках комплексного развития территории, в дальнейшем его отдадут городу.
Сити-квартал строится по всем бизнес-стандартам СМ. СИТИ: предусмотрены закрытый двор с контролем доступа, подземный паркинг, парадные с ресепшеном и зонами ожидания для гостей. Дома строят из кирпича по технологии «теплой стены» без использования искусственных утеплителей, что делает их экологичными и комфортными в любое время года. Во дворе выполнено ландшафтное благоустройство, предусмотрено зонирование, озеленение и детские площадки, разработанные с учетом современных подходов к развитию детей.
Квартиры в «ОКТЕ» сдаются с предчистовой отделкой «белый куб»: выровнены стены, выполнена стяжка пола, установлены розетки и натяжные потолки. Также предусмотрена цифровая система «умный дом» — жители могут управлять доступом в дом и на парковку, контролировать подачу воды и оплачивать коммунальные услуги через мобильное приложение «СМ. СИТИ».
Сейчас в сити-квартале доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 83 квадратных метров, цены стартуют от 8,3 млн рублей. Покупка возможна в том числе по семейной ипотеке в Сбере. Выбрать квартиру в сити-проекте «ОКТА» можно на сайте застройщика и в офисе продаж на ул. Парусная, 8 и Мира, 91.
Организовать просмотр в рамках рум-тура «СМ. СИТИ» и получить консультацию можно по телефону 277−99−01.
Застройщик: ООО «СЗ “Телевизорный”. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
