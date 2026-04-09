Три школы Перми вошли в сотню лучших в России

Конкурс «Успешная школа» направлен на поиск и распространение эффективных образовательных и управленческих практик, которые помогают развивать потенциал учеников. В этом году участие приняли 716 школ со всей страны. На первом этапе участникам нужно было подготовить видеопрезентацию, где они демонстрировали не только текущие достижения, но и планы развития. Жюри обращало внимание на внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект, а также на новые образовательные подходы.