Три школы Перми вошли в сотню лучших в России

Сразу три образовательных учреждения Перми оказались в числе ведущих школ страны по итогам всероссийского конкурса «Успешная школа». Речь идет о школах № 22, № 55 и лицее № 4 — все они включены в рейтинг «100 школ-лидеров образования РФ — 2026».
Особенно высоко эксперты оценили школу № 22: она вошла в топ-16 лучших образовательных организаций России. Теперь именно это учреждение представит Пермский край в финале конкурса, который пройдет в конце апреля в Самаре.
Конкурс «Успешная школа» направлен на поиск и распространение эффективных образовательных и управленческих практик, которые помогают развивать потенциал учеников. В этом году участие приняли 716 школ со всей страны. На первом этапе участникам нужно было подготовить видеопрезентацию, где они демонстрировали не только текущие достижения, но и планы развития. Жюри обращало внимание на внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект, а также на новые образовательные подходы.
Школа № 22 представила проект, посвящённый развитию учеников в условиях цифровой эпохи. Здесь дети уже используют искусственный интеллект для создания игр. В ближайшее время планируется запуск проекта «Пермский край в чемодане: экспедиция открытий». В нем школьники, учителя и родители отправятся в образовательное путешествие по региону, чтобы изучать историю и культуру разных территорий, а также встречаться с известными людьми. В рамках проекта учащиеся будут применять ИИ для создания цифровых карт, визуальных образов и видеодневников.