Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 9 апреля 2026 года.
Овнам не стоит откладывать важные дела на потом, так как утро подходит для них гораздо лучше, чем вечер. В первой половине дня будет проще договориться о совместной работе. К вечеру может стать сложнее общение с женщинами, есть вероятность получить от них неприятные замечания.
У Тельцов сегодня удачный день для деловых встреч и переговоров. Можно заключать долгосрочные контракты. Также возможны предложения о смене работы. Многие представители этого знака начнут по-другому смотреть на вещи, которые раньше их не интересовали.
Близнецов ждет хороший день. Особенно удачным будет его начало: в первой половине дня легко решаются любые проблемы, можно исправить прошлые ошибки. У вас также будет достаточно сил и энергии, чтобы достичь многих целей.
У Раков день сложится удачно, если они сами не будут создавать себе проблемы. Старайтесь не ссориться с окружающими. Они могут делать неприятные замечания, однако конфликты не решат ситуацию. Звезды рекомендуют сменить обстановку, чтобы поднять настроение.
У Львов многое получится хорошо, и это благодаря тому, что вы правильно выбираете людей для сотрудничества. Вы находите тех, кто готов помочь решать накопившиеся проблемы. Также в этот день есть шанс неплохо заработать.
Девы не всегда бывают осторожны, однако сегодня вы не допустите серьезных ошибок. В этот день могут помочь старые знакомые: они поддержат и поделятся хорошими идеями, кто-то даже предложит финансовую поддержку. Долгие юридические споры имеют шанс закончиться удачно.
Весы 9 апреля будут настроены решительно и готовы сделать многое ради своих целей. Однако не все вокруг могут вас поддержать. Весам сейчас не хочется проводить долгие обсуждения или уговаривать кого-то, и это может привести к серьезным конфликтам.
Скорпионов ожидает удачное начало дня, это хорошее время для решения задач. Есть возможность найти новых союзников, которые помогут вам с заботами. Однако позже могут возникнуть проблемы из-за невнимательности. День также хорошо подойдет для поездок.
Сегодня Стрельцам придется заниматься делами других людей. Возможно, вам придется помочь незнакомцу или участвовать в важном мероприятии. На работе вы быстро справитесь с задачами, однако может возникнуть необходимость исправлять ошибки коллег.
Козерогам стоит быть более осторожными. День может показаться простым, но не стоит надеяться на легкие победы. Проблемы могут появиться, когда вы их меньше всего ожидаете. Есть риск, что ошибки на работе приведут к финансовым потерям.
У Водолеев 9 апреля — благоприятный день, многие вопросы быстро решатся. Вы будете полны сил и с энтузиазмом возьметесь за новые задачи, не боясь их завершать. Звезды советуют обращаться за помощью к близким, так как другие могут не захотеть помочь. Вечером могут возникнуть неожиданные расходы.
Рыбам в этот день будет сложно ладить с окружающими. Придется сталкиваться с людьми, которые отличаются от вас. Это может вызвать разногласия, часто серьезные. Есть риск, что конфликты помешают работе и приведут к финансовым неприятностям, пишет «Российская газета».