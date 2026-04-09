Подростки из хабаровского центра помощи попробовали себя в роли машинистов РЖД

Благодаря Дальневосточной транспортной прокуратуре, ребята не только узнали, как устроены локомотивы, но и сели за штурвал тренажера. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Необычное и очень полезное путешествие в мир железных дорог совершили воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Для них Дальневосточная транспортная прокуратура организовала увлекательную экскурсию в Дальневосточный учебный центр профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».
Подростки не просто слушали лекции. Сотрудники центра провели для них детальную экскурсию, рассказали о многообразии локомотивов и принципах их работы. Но самым захватывающим моментом стало то, что ребята смогли сами почувствовать себя машинистами!
— Дети попробовали свои силы на специальном тренажере, который полностью имитирует кабину и управление настоящим подвижным составом. Это было непередаваемо! — рассказывают организаторы.
Кроме того, школьники протестировали обучающий комплекс для подготовки дежурных по железнодорожным переездам, узнав, насколько ответственная эта работа. В завершение дня ребятам показали фильм о масштабной деятельности РЖД, образовательных программах и широких возможностях для трудоустройства, открывающихся перед теми, кто связывает свою жизнь с железной дорогой.
Такие экскурсии — это не только расширение кругозора, но и реальный шанс для ребят задуматься о будущей профессии и сделать первые шаги к своей мечте.
