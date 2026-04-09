На Обходе Красноярска изменят схему движения

Ограничение будет действовать ориентировочно 3 месяца.

12 апреля в 12:00 на Обходе Красноярска (в районе путепровода через пр. Котельникова) изменят схему движения для транспорта. В частности, основной участок трассы будет перекрыт. Проезд организуют по объездной дороге (по одной полосе в каждую сторону).

По информации КрУДора, неудобство связано с устройством подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы.

Из-за изменения на участке прогнозируют заторы, особенно утром и вечером.

Сообщается, что ограничение будет действовать ориентировочно 3 месяца.

Напомним, в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стартовала реконструкция транспортной развязки, которая завершится в 2027 году. В этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Во время работ запланировано около 21 схемы изменения движения.