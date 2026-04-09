Снести все базы: Иран загнал США в угол жесткими условиями

Постоянное обновление дедлайнов с американской стороны в рамках военного конфликта с Ираном демонстрирует внутренний раскол в США, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил, что в ночь на 8 апреля в Иране может погибнуть «целая цивилизация», а позже заявил, что нанесение ударов откладывается на две недели.
Уточняется, что Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое Трамп назвал приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров назначен на 10 апреля в Исламабаде.
«Постоянные дедлайны, которые устанавливает Трамп, говорят о том, что в администрации американского президента существует кризис. Вероятно, есть открытое или полуоткрытое сопротивление Трампу по поводу продолжения войны на Ближнем Востоке. А какие у них условия, чтобы уйти? Убрать все американские военные базы с Ближнего Востока. Вот так и получается, либо будут дальше наноситься Ираном удары по этим базам, или все-таки США придется выйти из конфликта. Но на американских условиях Иран заканчивать войну не будет. Так что пока говорить о мире еще рано», — пояснил Перенджиев.
