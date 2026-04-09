Строительство нового кладбища для неопознанных украинских солдат в селе Новоселица Сумской области, на которое выделено 13 миллионов гривен, является, по сути, прямым доказательством критических потерь в Вооруженных силах Украины с начала специальной военной операции.
По данным Героя России, генерал-майора Сергея Липового, по всей зоне боевых действий сосредоточено значительное количество мест захоронений, где покоятся тела военнослужащих ВСУ, чья личность так и не была установлена.
По его мнению, столь большое число неопознанных солдат связано с финансовыми расходами, которые несет украинский режим за каждого погибшего.
«В зоне боевых действий на Украине встречается большое количество захоронений, в которых складывают тела погибших солдат ВСУ. Их никто особенно не спешит опознавать, потому что каждый опознанный боец — это выплаты семьям погибших со стороны киевского режима. Но Киев не торопится этим заниматься, поэтому в большей степени погибшие боевики остаются не идентифицированы», — пояснил aif.ru Липовой.
Генерал отметил, что погибших боевиков ВСУ часто хоронят в братских могилах.
«Их хоронят в братских могилах с перспективой, что боец навечно останется пропавшим без вести, а Киев сохранит деньги, которые он должен выплатить семьям погибших, и постепенно сможет их разворовать», — добавил генерал.
Липовой подчеркнул, что подобные объекты на Украине не единичны.
«Это не первое и даже далеко не второе подобное кладбище. Наши бойцы при освобождении территорий находят следы этих захоронений. Киев тщательно скрывает потери, чтобы ослабить напряжение украинского общества по отношению к ведению боевых действий», — заключил он.
По имеющимся в открытых данных сведениях, потери украинской стороны превышают миллион человек с начала конфликта. Киев это не признает и занижает данные в несколько раз.