«Он не изменяет, он просто…»: 7 фраз мужчины, которые кричат о скором расставании

Классика жанра. Пауза — это разрыв с правом передумать (для него) и запретом на чувства (для вас). Матвей Пожидаев называет это «мягким кидком»: «Когда мужчина предлагает паузу, он уже принял решение. Но ему страшно видеть ваши слезы. Он предлагает вам подождать на скамейке запасных, пока он проверит, как там трава у соседа. Мой совет жесткий, но работающий: никогда не соглашайтесь на паузу дольше двух недель. И ставьте условие — за это время никаких свиданий и приложений знакомств с обеих сторон. 90% мужчин откажутся от такого правила. И это будет честный ответ. Пауза без правил — это просто вежливое расставание, растянутое во времени».