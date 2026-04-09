Красноярские врачи вернули способность ходить десятилетнему мальчику с редким заболеванием

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи Красноярского центра охраны материнства и детства справились с тяжёлыми последствиями редкой болезни у десятилетнего мальчика, который не мог ходить из-за разрушения мышц и почечной недостаточности.
Осенью прошлого года мальчик внезапно потерял способность передвигаться. Его экстренно госпитализировали в районную больницу. Врачи заподозрили серьёзные осложнения и обратились за помощью к краевым коллегам.
Специалисты центра охраны материнства и детства диагностировали редкое заболевание, которое вызывало разрушение мышц. Болезнь привела к острой почечной недостаточности.
Ребёнок три недели находился на аппарате «искусственная почка». Его собственные почки не работали. Лечение проводила команда врачей: реаниматологи, нефрологи, неврологи, реабилитологи и генетики. Среди них — заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Николай Мосякин и заместитель главного врача по детству, главный внештатный педиатр Минздрава края Эльмира Ахмедова.
Для подтверждения диагноза специалисты центра советовались с федеральными клиниками, рассказали в Минздраве края.
Благодаря усилиям врачей удалось остановить разрушение мышц и восстановить работу почек. Состояние мальчика стабилизировалось. Он снова начал самостоятельно ходить. Сейчас реабилитация продолжается.