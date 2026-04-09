Массовая рассылка к Пасхе: мошенники атакуют россиян вирусными открытками

Мошенники рассылают пасхальные открытки с вредоносными ссылками в мессенджерах, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта. Речь идет о фишинговых сообщениях и вирусном контенте, замаскированном под праздничные предложения.
По данным специалистов, основная схема строится вокруг рассылки «поздравлений», внутри которых скрыты ссылки на вредоносные ресурсы. Пользователей пытаются вовлечь в тематические акции, конкурсы и сборы средств, приуроченные к Пасхе.
Отдельное направление — предложения приобрести пасхальную продукцию, включая куличи, где переход по ссылке также ведет на опасные страницы.
Кроме того, злоумышленники используют тему религиозных трансляций. В рассылках встречаются ссылки на якобы запланированные прямые эфиры из Храма Христа Спасителя или трансляции с Благодатным огнем. При переходе пользователь рискует столкнуться с вредоносным ПО или утечкой данных.
Специалисты призывают проверять источники сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно в период массовых праздничных рассылок.
