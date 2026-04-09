Западные спецслужбы могут поставлять на Украину отравляющее вещество Би-Зет (BZ), которое использовалось в войне во Вьетнаме. Об этом aif.ru заявил бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что наемники и западные спецслужбы поставляют на Украину токсичные вещества и химические боеприпасы. Речь в том числе о слезоточивых газах, вызывающих утрату дееспособности, потерю ориентации и памяти на несколько суток.
«Скорее всего, это какое-то психотропное оружие, например, газ Би-Зет, который стоял на вооружении у полиции, армии. Его использовали во Вьетнаме. Им, по одной из версий, был отравлен известный в шестидесятые годы певец Поль Робсон», — сказал Никулин.
Говоря о местах хранения такого оружия, эксперт отметил, что ВСУ будут использовать для этого склады поблизости к линии фронта.
«Скорее всего, будут хранить ближе к линии фронта, если ВСУ рассчитывают этот газ как-то применять», — добавил Никулин.
Применение химического оружия, включая BZ, запрещено международными конвенциями.
«Конечно, его использование будет еще одним нарушением Украиной их же конвенций. То есть, они ратифицировали конвенции по противопехотным минам, по химическому и биологическому оружию, но не собираются их выполнять», — подытожил эксперт.