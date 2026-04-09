В Хабаровском крае полицейские устроили детям каникулы

Весенние каникулы в Хабаровском крае прошли под знаком безопасности и творчества.

Стражи порядка и активисты «Движения Первых» учили ребят из детских домов оказывать первую помощь, лепить сувениры и правильно фотографировать. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Весенние каникулы в Хабаровском крае прошли под знаком безопасности и творчества. В рамках традиционной акции «Каникулы с полицейским» сотрудники МВД превратились в наставников и учителей для сотен ребят. Самые яркие встречи прошли в селах Тополево и Некрасовка, где правоохранители навестили воспитанников детских домов и реабилитационных центров.

Скучных лекций не было. Вместо этого сплошной интерактив! Ребята рисовали, лепили и делали сувениры своими руками. На занятиях по тактической медицине мальчишки и девчонки учились накладывать повязки и оказывать доврачебную помощь. Подросткам раскрыли секреты работы медиа-команды и научили основам качественной фотографии.

Не менее насыщенно каникулы прошли и в Николаевском районе. Там полицейские и волонтеры отправились в детские лагеря. Разговор шел о серьезном: как не преступить закон и что делать, если ты сам стал жертвой преступления.

Многие школьники после таких встреч всерьез задумались о карьере в органах. А пока они только мечтают о погонах, активисты «Движения Первых» напомнили им о правилах безопасности: сейчас, когда лед на водоемах становится хрупким, это знание самое важное.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru