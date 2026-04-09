Трутнев: в ДФО необходим постоянный мониторинг гидрологической обстановки

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Непрерывный мониторинг гидрологической обстановки и объективный прогноз паводковой ситуации необходимо организовать на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Нам необходимо организовать непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, объективный прогноз паводковой ситуации и своевременную реализацию мер по предупреждению наводнений», — сказал он в ходе заседания Совета Дальневосточного федерального округа.
Трутнев отметил, что высока вероятность образования заторных явлений на реках Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. В Якутии на контроле находятся 59 затороопасных участков.
Говоря о пожароопасном сезоне, вице-премьер добавил, что в ряде регионов пожары уже зарегистрированы. С начала года их выявлено более 170. Огнем пройдено более 135 тыс. га.