Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трутнев: в ДФО необходим постоянный мониторинг гидрологической обстановки

Вице-премьер отметил, что высока вероятность образования заторных явлений на реках Бурятии, Забайкалья, Камчатки, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Непрерывный мониторинг гидрологической обстановки и объективный прогноз паводковой ситуации необходимо организовать на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Нам необходимо организовать непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, объективный прогноз паводковой ситуации и своевременную реализацию мер по предупреждению наводнений», — сказал он в ходе заседания Совета Дальневосточного федерального округа.

Трутнев отметил, что высока вероятность образования заторных явлений на реках Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. В Якутии на контроле находятся 59 затороопасных участков.

Говоря о пожароопасном сезоне, вице-премьер добавил, что в ряде регионов пожары уже зарегистрированы. С начала года их выявлено более 170. Огнем пройдено более 135 тыс. га.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше