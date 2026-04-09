Губернатор Демешин жёстко поговорил с хоккеистами «Амура» по итогам сезона

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл встречу с руководством, игроками и тренерами хоккейного клуба «Амур». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
По сравнению с прошлым сезоном команда заметно прибавила: одержала 26 побед вместо 18 и набрала 60 очков против 44. В турнирной таблице «Тигры» поднялись с 22-го на 17-е место. Однако главная задача — выход в плей-офф — так и осталась невыполненной.
Дмитрий Демешин отметил хорошую работу клуба с болельщиками и детьми, но прямо заявил, что результат на льду пока не соответствует ожиданиям.
«Клуб мы не бросим, поддерживать будем, но люди ждут от вас результат. Вы его пока не достигли. Мою позицию вы знаете: даёте результат — будем наращивать меры поддержки», — сказал губернатор.
Он также подчеркнул важность работы с подрастающим поколением.
«Это ваше будущее, вам его надо растить, мотивировать, в том числе своим примером. Но лучший пример — это ваши успехи на льду», — добавил Дмитрий Демешин.
По поручению губернатора летом 2025 года «Амур» провёл серьёзную кадровую перестройку и усилил состав местными воспитанниками. В итоге клуб занял пятое место в КХЛ по заполняемости арены — 98,3%, собрав 23 аншлага в 34 домашних матчах. Правительство края продолжит поддержку команды, но ждёт от неё более высоких спортивных результатов.