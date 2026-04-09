Катавский болид увидели в Челябинской области 85 лет назад

Стремительно летевший по небу огненный шар 9 апреля 1941 года заметили жители нескольких деревень Катав-Ивановского района и Усть-Катава. Произошло это ранним утром — в 5 часов. 85 лет назад в Челябинской области упал метеорит, осколки которого так и не нашли. Обошлось без разрушений. Все исследования сорвались из-за начала Великой Отечественной войны. ИА «Первое областное» рассказывает о примечательном событии в честь первой в России Недели космоса.
«9 апреля 1941 года в пять часов утра жители Катав-Ивановского района стали свидетелями необыкновенного явления: в темноте ночи появился ослепительный свет, раздался гул, сопровождавшийся сотрясением воздуха. Этот звук был сопоставим с грохотом мчавшегося на всех парах паровоза… Очевидцы отмечали, что видели, как во время полета в низких слоях атмосферы от шара отлетали какие-то осколки. Районные организации предполагают, что упал метеорит и начали поиски места его падения», — писала тогда газета «Челябинский рабочий».
Возле села Орловка местный мальчик нашел на снегу налет клейкой массы кроваво-красного цвета. Он тянулся на расстояние более километра и уходил в лес. Образцы этой массы для анализа взял приехавший представитель районной администрации. Отмечалось, что мелкие частицы на следующий день изменили цвет с красного на серый, а снег под ними растаял.
«Судя по поступившим сообщениям, место падения метеорита находится на северо-западной границе Катавского района, вблизи деревни Верхняя Лука или в соседнем Салаватском районе Башреспублики», — предполагали журналисты газеты.
Информация о загадочной находке под Орловкой добралась до Академии наук СССР. 15 апреля в «Челябинском рабочем» опубликовали телеграмму председателя Комитета по метеоритам академика Владимира Вернадского.
«9 апреля утром жители Катав-Ивановска наблюдали яркий болид, сопровождавшийся сильным освещением местности, гулом и сотрясением воздуха. По-видимому, это явление закончилось выпадением метеорита. Поэтому Комитет по метеоритам Академии наук СССР просит всех очевидцев этого явления сообщить замеченные ими подробности. Особенно важно указать, в какой стороне наблюдалось освещение и был слышен гул, и если наблюдался полет болида (огненного шара), то — направление его полета. Эти сведения помогут определить место, где упал метеорит», — говорилось в сообщении.
Академик также писал, что если метеорит найден, то необходимо сохранить все его осколки. На место находки собирались отправить научного сотрудника Комитета. Нашедшему космического гостя обещали денежную премию. Экспедиция Академии планировалась на лето 1941 года.
Повышенный интерес академического сообщества к метеориту, упавшему на Южном Урале, имел глубокие основания. Такие явления представляют исключительную ценность для науки — ведь речь идет о веществе внеземного происхождения. Метеориты можно детально измерять, подвергать физико‑химическому анализу, дробить для изучения внутренней структуры и сравнивать с образцами земного происхождения. Благодаря такому комплексному изучению ученые получают возможность реконструировать состав и строение других небесных тел, понять механизмы их формирования миллиарды лет назад, проследить эволюцию планет Солнечной системы.
Параллельно с научным сообществом к полетам метеоритов проявляли пристальный интерес военные специалисты разных профилей: артиллеристы, радисты, метеорологи, авиаконструкторы. Причина такого внимания — информация о процессах в верхних слоях атмосферы. В первой половине XX века эти области оставались малоизученными.
Вернемся к истории. Спустя более чем месяц неподалеку от села Тюбеляс колхозник по фамилии Хрущев обнаружил яму диаметром 0,1 гектара и глубиной примерно 1,5 метра. Возле нее и на дне нашли обломки неизвестного объекта серо-бурого цвета, напоминающие куски шлака.
«Предполагается, что яма образована упавшим метеоритом, полет которого многие жители Катавского района наблюдали 9 апреля. Следует подчеркнуть, что раньше ямы в этом месте не существовало. 27 мая на место предполагаемого падения метеорита выезжает секретарь райсовета депутатов трудящихся т. Семьянинов. Найденные куски неизвестного вещества отправлены для анализа в лабораторию Катавского завода», — писали в «Челябинском рабочем».
Это было последнее сообщение о Катавском болиде. Все могла бы объяснить экспертиза, однако вскоре началась Великая Отечественная война. Поиски метеорита, как и исследования найденных веществ, прекратились. Впрочем, некоторые ученые предположили, что после взрыва космического камня от него могло ничего не остаться.
Возле Тюбеляса, судя по историям туристов, еще можно найти место, где бурно растет папоротник, а ниже находится яма. Жители села говорят, что весной, когда тает снег, вода там быстро куда-то уходит. По рассказам местных, в том месте брали щебенку, а после апрельских событий запретили это делать. Траву возле этой ямы не едят животные.
Добавим, что Катавский болид — один из трех, наблюдавшихся в Челябинской области. 11 июня 1949 года у села Кунашак видели метеоритный дождь, который начался в 8:18. Самый знаменитый космический гость — Челябинский метеорит — упал в регионе 15 февраля 2013 года. Тогда тоже было утро — примерно 9:20. Интересно, что самые крупные осколки этих метеоритов «приземлились» в озера Чебакуль и Чебаркуль.