Катавский болид увидели в Челябинской области 85 лет назад

«9 апреля 1941 года в пять часов утра жители Катав-Ивановского района стали свидетелями необыкновенного явления: в темноте ночи появился ослепительный свет, раздался гул, сопровождавшийся сотрясением воздуха. Этот звук был сопоставим с грохотом мчавшегося на всех парах паровоза… Очевидцы отмечали, что видели, как во время полета в низких слоях атмосферы от шара отлетали какие-то осколки. Районные организации предполагают, что упал метеорит и начали поиски места его падения», — писала тогда газета «Челябинский рабочий».