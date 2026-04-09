Особый противопожарный режим действует в 12 муниципальных образованиях Хабаровского края

По постановлению правительства Хабаровского края № 180-рп от 02.04.2026 г. в ряде муниципалитетов, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и несколько районов, введён особый противопожарный режим. В связи с этим на этих территориях полностью запрещено разведение костров и проведение любых огневых работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На территории городских округов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинского, Вяземского, Ванинского, Советско-Гаванского, Солнечного муниципальных округов и Амурского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского и Хабаровского районов установлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
Эта мера предупреждения ландшафтных пожаров основана на повышении риска палов сухой растительности, возникновения природных пожаров. С повышением температуры воздуха, сходом снежного покрова возгорания происходят как на территории городских и сельских поселений, так и за их границами. При этом порывистый ветер, который в этот время года есть всегда, способствует быстрому распространению пламени на значительные площади.
В основном горение прошлогодней травы происходит на открытых территориях, необрабатываемых землях, пустырях вблизи жилых массивов, частного сектора, гаражей, в садовых товариществах. Чаще всего возгорания в весенний период происходят по вине человека, будь то шалость, поджог сухой растительности или неосторожность при обращении с огнём.
«Хочется отметить, что особый противопожарный режим подразумевает под собой не цель пополнить бюджет или привлечь кого-то к ответственности, а прежде всего принятие профилактических мер, направленных на исключение пожаров, минимизацию их последствий. Он предусматривает участие в этой работе не только представителей органов государственной власти, но и органов местного самоуправления, организаций и жителей региона. Введение ОПР — это очередной повод обратить внимание власти и населения на соблюдение требований пожарной безопасности на территориях общего пользования, территориях организаций, садовых и приусадебных участков, а также побуждение принять меры по приведению их в порядок», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Чебыкин.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. Максимальная ответственность для юридических лиц предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.
