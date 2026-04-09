Опасный крем в продаже: РПН требует убрать французскую косметику с маркетплейсов

Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже на маркетплейсах крема La Roche-Posay с возможным содержанием бензола, сообщает ведомство. Речь идет о продукции, которая может представлять риск для здоровья покупателей.

По данным службы, поводом стали публикации в СМИ о наличии в обороте французского крема с потенциально опасным веществом. Ведомство заявило о начале мер реагирования в рамках действующего законодательства.

Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Участникам рынка электронной коммерции указано на необходимость ограничить дистанционную продажу продукции, не соответствующей требованиям и создающей угрозу для потребителей.

Бензол относится к высокотоксичным и канцерогенным соединениям. При воздействии в повышенных концентрациях он способен вызывать головокружение, тошноту, нарушения работы центральной нервной системы, сонливость и спутанность сознания. В тяжелых случаях возможны онкологические заболевания и летальный исход.

