Минэкологии Красноярского края запустило серию уроков для школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Серия экоуроков для школьников стартовала в Красноярском крае.
Первое занятие провели для девятиклассников гимназии «Универс». Мероприятие организовали министерство экологии края и специалисты регионального Центра мониторинга.
На занятии ребятам объяснили основные законы экологии Барри Коммонера. Это помогает сформировать системное понимание охраны природы. Школьникам рассказали о работе инспекторов экологического надзора. Им продемонстрировали оборудование для взятия проб воздуха и принцип работы мобильной эколаборатории.
Особое внимание уделили мерам для улучшения качества воздуха в Красноярске: системе мониторинга, переводу частного сектора на экологичное оборудование и модернизации промышленных объектов.
Ребят также пригласили поддержать акцию «Выбираю чистый воздух». Она направлена на вовлечение жителей в улучшение экологии через простые экопривычки. Популяризация экодвижения среди молодёжи — одна из приоритетных задач министерства.
Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк отметила: «Проведение экоуроков — новое направление просветительской работы министерства. В ближайшие два месяца организуем около 20 таких занятий. Формировать экологическую ответственность нужно со школы. Знание законов экологии и понимание практических шагов поможет выпускникам осознанно подходить к охране природы».
Следующий экоуроксостоится 8 апреля в гимназия № 13.
Просветительские акции — часть работы по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», активным участником которого является Красноярский край.