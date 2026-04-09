В Октябрьском районе ищут место для строительства школы на 1280 мест

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска планируют построить школу, рассчитанную на 1280 мест.
Ориентировочно образовательное учреждение возведут между улицами Лесопарковая и Сады. Управление капитального строительства запустило поиск подрядчика для определения возможности стройки. Подрядчику предстоит произвести геодезические изыскания.
«Генеральным планом города здесь предусмотрено строительство школы. Но особенности рельефа, к сожалению, не позволяют нам сразу приступить к проектированию объекта. Из-за большого перепада высот и находящегося рядом водоёма необходимо провести комплекс предварительных мероприятий, чтобы принять ответственное решение. Необходимо проверить надёжность основания будущего объекта — выдержит ли грунт такую нагрузку, как школа. Если выдержит, то какая этажность и конфигурация должны быть у объекта», — отметил и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.
Заявку будут приниматься до 17 апреля. Начальная цена контракта — 7,1 млн рублей, рассказали в мэрии.