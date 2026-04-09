США готовят тайный план в Иране: главная новость о войне 9 апреля

Соединенные Штаты могут использовать две недели перемирия с Ираном на подготовку к новому серьезному удару. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал о планах США.
Напомним, активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В ответ на удары коалиции Иран перекрыл Ормузский пролив, который является ключевой артерией мировых поставок нефти.
После этого, наряду с активным обменом ударами, президент США Дональд Трамп несколько раз ставил Ирану ультиматумы по открытию пролива. Первый из них он поставил 21 марта. Тогда американский лидер дал Ирану 48 часов, угрожая уничтожением электростанций.
Этот дедлайн несколько раз продлевался. Последний был поставлен 7 апреля. Но за два часа до истечения срока стороны объявили о достижении соглашения при посредничестве Пакистана и Китая.
Стороны договорились о прекращении огня на две недели, открытии Ормузского пролива и обсуждении снятия санкций с Ирана. Начало переговоров запланировано на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
Военный эксперт Олег Иванников отметил, что за словами о перемирии со стороны США могут скрываться более коварные мотивы.
«Соединенные Штаты пока не проиграли. Осуществляется переброска войск в ближневосточный регион. США формируют бронированный кулак, чтобы нанести удар по Ирану. Этот удар будет не только с земли, но и с воздуха. Американская технология мультидоменного удара будет осуществлена в качестве наглядного примера. Поэтому США устраивают ложные переговоры и играют в поддавки, все для того, чтобы американцы собрали силы. Доверять таким сообщениям не стоит, а иранскому руководству нужно готовиться к тяжелому противостоянию», — пояснил специалист.
Мультидоменный удар, о котором идет речь, предполагает ведение военных действий одновременно с нескольких направлений.
Такая операция предполагает скоординированные действия на суше, в море (включая подводное пространство), воздухе, космосе и киберпространстве.
Ранее сообщалось, что Иран не даст США уйти без потерь.