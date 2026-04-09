Диетолог Бурляева рассказала, сколько можно хранить вареные крашеные яйца

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Срок хранения вареных крашеных яиц составляет три-пять дней. Об этом ТАСС рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Екатерина Бурляева.
«Как правило, срок хранения зависит от того, в каких условиях это происходит. Если яйца хранить в холодильнике, то в вареном состоянии они могут храниться в течение трех-пяти дней. Этого вполне будет достаточно, чтобы насладиться всеми прелестями этого праздника [Пасхи]», — сказала Бурляева.
Она отметила, что основную опасность представляет не только качество и количество яиц, но и тот факт, что люди после продолжительного поста возвращаются к своему привычному рациону, и это может привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.