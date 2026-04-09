Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесконтактный отель откроется 1 мая в аэропорту Хабаровска

Здесь пассажиры могут отдохнуть и переждать время до вылета самолета.

Источник: Хабаровский край сегодня

1 мая в международном аэропорту Хабаровска компания Rakusa Group планирует открыть бесконтактный отель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это будет первая гостиница такого типа на Дальнем Востоке.

Бесконтактное обслуживание означает отсутствие взаимодействия с персоналом. Пассажиры, желающие отдохнуть несколько часов между рейсами или из-за задержки вылета, могут самостоятельно заселиться в отель, оплатив проживание через приложение.

— Мы делаем отель в международном аэропорту города Хабаровск для того, чтобы вы и ваши гости, собственно, любые пассажиры и путешественники могли отдохнуть, пару часов с комфортом переждать до своего рейса, — сообщила Мария Ракуса. — Посмотрим, что из этого получится, насколько востребован у клиентов будет этот сервис в Хабаровске.