Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за усиления ветра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в центральных и южных округах Красноярского края 9 апреля ожидается очень сильный ветер с порывами 15−20 м/с, местами — 25 м/с и более.

Источник: НИА Красноярск

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе электросетей филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения.

В целях своевременного реагирования на осложнение оперативной обстановки ведётся непрерывный мониторинг работы оборудования.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.