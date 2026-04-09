Сержант Костылев ликвидировал два дрона ВСУ во время доставки груза

Российский военнослужащий Владимир Костылев во время доставки материально-технического имущества ликвидировал два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Костылев выполнял боевую задачу.
«Продвигаясь по маршруту, транспортное средство Владимира Костылева подверглось атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. В ходе выполнения боевой задачи сержант Владимир Костылев лично ликвидировал два FPV-дрона ВСУ, а затем, маневрируя на гружёном автомобиле, вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Владислава Якушеве. Благодаря действиям командира взвода управления младшего лейтенанта Якушева был ликвидировал пункт управления БПЛА украинских войск вместе с операторами.
«Получив приказ, Владислав выдвинулся в назначенную точку, поднял в воздух дрон-разведчик для проведения разведки участка местности. В ходе поиска в заданном квадрате, Владислав Якушев выявили замаскированный вражеский пункт управления и запуска беспилотных летательных аппаратов. Произведя расчёты для поражения цели, он оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара гаубицы Д-20 позиция противника была ликвидирована», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.