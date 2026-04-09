Кулак Ирана: раскрыто, какое страшное супероружие напугало Израиль и США

«Это позитивный шаг, потому что бомбы не падают, люди не гибнут, выдохнули и нефтяные рынки, поскольку танкеры пойдут по маршрутам, которые для них предназначены. Произошло некоторое ослабление напряженности. Трамп сообщает, что добился всех результатов, но по факту Ормузский пролив он теряет, Иран заявил, что теперь сам его будет контролировать. Кроме того, Иран продолжит свою ядерную программу, из-за чего и начиналась эта операция. Это говорит о том, что конфликт на данном этапе для американцев завершился неудачно. Иран стал региональной державой, с которой вынужден будет считаться и Израиль», — пояснил военный эксперт.