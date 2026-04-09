Кулак Ирана: раскрыто, какое страшное супероружие напугало Израиль и США

Соединенные Штаты за два часа до истечения срока очередного ультиматума президента Дональда Трампа объявили о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по оценкам экспертов, истощили ресурсы и вынуждены сделать передышку перед очередным ударом.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с aif.ru, какое оружие помогло Ирану не только выстоять в этой битве, но и получить статус победителя.
Ультиматумы Трампа.
После череды громких заявлений Трампа об истечении срока ультиматума и готовности Соединенных Штатов к новым ударам по Ирану сообщение о перемирии снизило уровень напряженности на Ближнем Востоке. Пока стороны делают первые дипломатические шаги навстречу друг другу, военные эксперты отмечают, что об окончании военного конфликта говорить пока рано.
Активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В ответ на удары коалиции Иран перекрыл Ормузский пролив, который является ключевой артерией мировых поставок нефти, а также атаковал несколько военных баз США в регионе.
Среди целей иранских ударов были: база Пятого флота в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем, база ВМС США в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра и другие.
После этого Трамп несколько раз ставил Ирану ультиматумы по открытию пролива. Первый из них он поставил 21 марта. Тогда американский лидер дал Ирану 48 часов, угрожая уничтожением электростанций.
Этот дедлайн несколько раз продлевался. Еще один был поставлен 7 апреля. Но за два часа до истечения срока стороны объявили о достижении соглашения при посредничестве Пакистана и Китая.
Стороны договорились о прекращении огня на две недели, открытии Ормузского пролива и обсуждении снятия санкций с Ирана. Начало переговоров запланировано на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
Провал США или передышка перед ударом?
Перемирие, по словам Юрия Кнутова, снизило напряженность в регионе, несмотря на то, что удары в разных его частях до сих пор продолжаются. Так, Израиль уже после объявления перемирия нанес несколько ударов по Ливану.
Соединенные Штаты в данным момент проигрывают Ирану сразу по ряду пунктов, однако о полном отступлении, по словам военного эксперта, говорить пока рано.
«Это позитивный шаг, потому что бомбы не падают, люди не гибнут, выдохнули и нефтяные рынки, поскольку танкеры пойдут по маршрутам, которые для них предназначены. Произошло некоторое ослабление напряженности. Трамп сообщает, что добился всех результатов, но по факту Ормузский пролив он теряет, Иран заявил, что теперь сам его будет контролировать. Кроме того, Иран продолжит свою ядерную программу, из-за чего и начиналась эта операция. Это говорит о том, что конфликт на данном этапе для американцев завершился неудачно. Иран стал региональной державой, с которой вынужден будет считаться и Израиль», — пояснил военный эксперт.
Кнутов напомнил, что действия Соединенных Штатов уже минимум дважды за время этого конфликта расходились с официальными заявлениями.
«США достаточно серьезно истощили свои запасы. Дипломатические усилия сами по себе очень позитивны, но США уже дважды обманывали Иран. Один раз были переговоры, Трамп сказал, что ему нужно 3−4 дня подумать, как действовать дальше, а утром бомбардировщики полетели бомбить ядерные объекты Ирана. В другой раз решался вопрос с ракетной программой Ирана, руководство страны чувствовало себя спокойно, а позже было уничтожено. Поэтому есть вероятность, что события и дальше продолжат так развиваться», — отметил эксперт.
Супероружие Ирана.
Военные эксперты на протяжении всех последних недель, пока длился конфликт, отмечали хорошие возможности Ирана при отражении атак США. Эти успехи иранских военных связывали как с усовершенствованными системами ПВО, так и с хорошо обученными специалистами.
Кнутов отметил, что важную роль во время конфликта сыграла ставка Ирана на использование баллистических ракет.
«У Ирана очень хорошо сработала ставка на баллистические ракеты. На усовершенствованное ракетное оружие. Они их использовали в очень большом количестве, причем с середины операции и до ее конца иранские ракеты отличались нормальной точностью. Благодаря этому практически все военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке были выведены из строя. Эта ставка на ракетную программу помогла Ирану не только выстоять, но и добиться на сегодняшний день определенной победы», — пояснил военный эксперт.
Ранее стал известен тайный план США в Иране через две недели.