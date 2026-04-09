Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко призвал жителей Дагестана кипятить воду для питья

Онищенко дал рекомендации пострадавшему от наводнения региону.

Источник: Комсомольская правда

Жители пострадавшего от наводнения Дагестана должны обязательно кипятить воду, предназначенную для питья. Такой совет дал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Надо, чтобы обязательно кипяченую воду пили», — сказал Онищенко ТАСС.

Также Онищенко предложил ввести подворные обходы и организовать диспансеризацию. Это поможет предотвратить заражение инфекциями, отметил академик.

Напомним, из-за сильных ливней, обрушившихся на республику 5 апреля, сильнее всего пострадал Дербентский район.

Сообщалось, что шесть человек погибли в Дагестане из-за наводнения, среди жертв есть дети.

Тем временем, пока в восьми районах Дагестана идет борьба с наводнением, в горных районах жители половину недели страдают от сильнейших снегопадов. Они оказались отрезанными от мира.