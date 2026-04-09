Финансист рассказал, кто в России может получать пенсию в 500 тысяч рублей

Пенсию в размере 500 тысяч рублей и более могут получать исключительно космонавты и летчики-испытатели. Других категорий, которые могли бы претендовать на такие выплаты, в России нет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам эксперта, сумма выплат зависит от оклада и составляет от 55 до 85 процентов от денежного содержания по должности. Минимальный порог в 55 процентов достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
На размер оклада летчиков-испытателей, уточнил Сафонов, влияют место работы, классность, часы полета и воинское звание. Что же касается космонавтов, то у них среди критериев — количество полетов на орбиту и проведенного времени в космосе. Наиболее высокие доходы предусмотрены для тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта.
При суммировании всех этих пунктов и достигаются такие значительные суммы. В частности, пенсия космонавтов может превышать 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы.
До этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина напомнила, что в России можно получать сразу две пенсии. Так, право на двойную выплату имеют инвалиды боевых действий и ликвидаторы ЧП на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, существуют и другие условия получения двух пенсий.
А двойную пенсию — по старости или инвалидности и по потере кормильца — могут получать вдовы военных, дети-инвалиды I и II групп погибших военнослужащих и родители погибших военных.
Кроме того, с 1 апреля традиционно повысились социальные пенсии. На этот раз индексация составила 6,8% (рост прожиточного минимума за 2025 год). Как отметили в Социальном фонде, прибавку получили свыше четырех миллионов человек. В среднем размер соцпенсии вырос более чем на тысячу рублей.