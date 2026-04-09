За сутки в Красноярском крае ликвидировано 19 пожаров, спасены 22 человека, есть погибший

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на проспекте Мира произошел пожар в здании среднего специального учебного заведения.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще четверых спасли звенья газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров. На месте работали 45 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание в светильнике.
Днем в поселке Нижний Ингаш загорелся магазин смешанных товаров. До прибытия пожарных из здания вышли три человека, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 13 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
По данным краевого МЧС, основной причиной пожаров в регионе остается короткое замыкание электропроводки.