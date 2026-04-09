В Хакасии ликвидировали крупный ландшафтный пожар в 10 км от населенного пункта

По словам заместителя главы республики Дмитрия Бученика, всего в регионе за сутки ликвидировано семь природных пожаров, три из которых ночью.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар протяженностью 4 км по фронту ликвидирован в Усть-Абаканском районе в Хакасии. Об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик в мессенджере Max.

«Потушен пожар в Усть-Абаканском районе, 10 км от с. Сапогово (аал Сапогов — прим. ТАСС) — ландшафтный пожар протяженностью 4000 м по фронту. Пострадавших нет. Предварительная причина устанавливается дознавателями», — сообщил он.

По словам Бученика, всего в республике ликвидировано за сутки семь природных пожаров, три из которых ночью. Накануне в республике порывы ветра достигали 20 м/с. Лесопожарные силы региона были приведены в режим повышенной готовности.