Передышка перед апокалипсисом: раскрыты тайные планы США и Ирана

Президент США Дональд Трамп 8 апреля сделал неожиданное заявление. Всего за несколько часов до истечения ультиматума, ранее выставленного Тегерану, Вашингтон объявил перемирии. Этот шаг выглядит особенно удивительно на фоне недавних высказываний американского лидера, который буквально обещал «уничтожить целую цивилизацию».
По данным Agence France Presse, ключевую роль в достижении этой договоренности сыграл Китай. Однако, как пояснил aif.ru директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, реальная расстановка сил в переговорном процессе была иной.
Теневая дипломатия: почему Пакистан, а не Китай стал главным игроком.
Несмотря на заявление Трампа о причастности Китая к перемирию, Лукьянов полагает, что Пекин не выступал непосредственным посредником.
«Я не думаю, что Китай играл здесь какую-то явную роль, — заявил Лукьянов. — Признано и объявлено обеими сторонами, что основным посредником, который осуществлял контакты между противниками, выступал Пакистан».
По словам политолога, пакистанское руководство, прежде всего военное, обладает уникальным положением: оно имеет хорошие деловые отношения с администрацией Трампа, рабочие контакты с Ираном и, что немаловажно, тесные связи с Китаем.
Лукьянов предположил, что КНР напрямую не участвовала в переговорах с Вашингтоном или Тегераном, но «демонстрировала поддержку Пакистану и передавала свою заинтересованность в том, чтобы кризис прекратился».
«Пас в сторону Китая»: прагматизм Трампа перед визитом в Пекин.
Почему же тогда президент США решил публично подчеркнуть именно китайскую роль? Федор Лукьянов видит в этом рациональный политический расчет на фоне предстоящего визита Трампа в КНР.
«Трампу сейчас выгодно подчеркивать роль Китая, потому что он собирается туда ехать, — пояснил политолог. — Для него очень важно, особенно в нынешней странной для него ситуации в связи с этой войной на Ближнем Востоке, чтобы визит был успешным, чтобы они заключили запланированные сделки».
Напомним, визит Трампа в Китай, изначально запланированный на конец марта — начало апреля, был перенесен на 14−15 мая именно из-за военных действий с Ираном.
Осознание силы Ирана: почему США пошли на перемирие.
Главный вопрос, который терзает многих, — что заставило Вашингтон, который грозил «уничтожить цивилизацию», согласиться на паузу? По мнению Лукьянова, у этого есть объективная причина — Пентагон столкнулся с реальностью.
«США столкнулись с тем, что добиться громких целей, которые были объявлены в начале боевых действий, не получается. Они наткнулись на противника, который оказался сильнее и устойчивее, чем они думали», — заявил эксперт.
Лукьянов добавил, что Трамп не сторонник того, чтобы «ломиться в стену напролом», видя сопротивление.
«С одной стороны, он человек очень упрямый, а с другой, когда встречает реальное сопротивление, а издержки растут, он предпочитает обойти. Во всяком случае, не ломится в стену напролом», — пояснил эксперт.
Расшатывание режима вместо войны.
Эксперт полагает, что шанс на установление более прочного мирного режима по окончании двух недель действительно есть, но этот мир будет хрупким. США и Израиль не оставят попыток ослабить Иран, однако тактика изменится.
«Думаю, это уже будет не прямая военная атака, а расшатывание режима, создание неблагоприятных условий и так далее», — спрогнозировал Лукьянов.
При этом в ближайшее время расстановка сил на Ближнем Востоке кардинально не изменится: «То, что могли сделать американцы и Израиль, они сделали, большего они достичь не могут сейчас».
Хрупкий мир под угрозой.
Тем временем перемирие уже находится под угрозой. Иран обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня из-за атаки ЦАХАЛ на Ливан, в результате которой сотни человек погибли. В офисе израильского премьер-министра Нетаньяху заявили, что прекращение огня не распространяется на Ливан, тогда как само движение «Хезболла» приостановило удары по Израилю в соответствии с условиями сделки между Ираном и США.
По данным агентства Tasnim, Тегеран намерен выйти из соглашения, если израильские атаки на Ливан продолжатся.
По этой причине двухнедельное перемирие, заключенное при сложной дипломатической поддержке Пакистана и Китая, может оказаться лишь краткосрочной паузой перед новой эскалацией.