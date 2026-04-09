Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасли газопроводы: пиратов ВСУ и НАТО разгромили в морской дуэли

ВС РФ поразили украинский БЭК «Магура» в Черном море. Военный эксперт Дандыкин сказал, что пытался атаковать противник.

Источник: Аргументы и факты

Армия Украины с помощью безэкипажных катеров (БЭКов) пытается атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток», Черноморский флот отражает эти атаки. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На днях Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. В сети появились снятые с дрона кадры уничтожения безэкипажного катера «Магура» в Черном море, для удара был применен барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Черноморский флот на днях грохнул четыре беспилотных безэкипажных катера. Они нацеливаются на “Турецкий поток” и “Голубой поток”. Вполне вероятно, ВСУ будут также запускать и подводные аппараты, которые для этого приспособлены», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что с наступлением потепления противник может начать активнее использовать БЭКи в море.

«Проявлять тактичность и джентельменство в отношении них не станут», — подчеркнул Дандыкин.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше