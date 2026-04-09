Спасли газопроводы: пиратов ВСУ и НАТО разгромили в морской дуэли

Армия Украины с помощью безэкипажных катеров (БЭКов) пытается атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток», Черноморский флот отражает эти атаки. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На днях Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. В сети появились снятые с дрона кадры уничтожения безэкипажного катера «Магура» в Черном море, для удара был применен барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Черноморский флот на днях грохнул четыре беспилотных безэкипажных катера. Они нацеливаются на “Турецкий поток” и “Голубой поток”. Вполне вероятно, ВСУ будут также запускать и подводные аппараты, которые для этого приспособлены», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт добавил, что с наступлением потепления противник может начать активнее использовать БЭКи в море.
«Проявлять тактичность и джентельменство в отношении них не станут», — подчеркнул Дандыкин.