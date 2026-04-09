Эксперт объяснила, как рассчитать туристический налог в 2026 году

Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года. Он относится к местным налогам, и регионы могут вводить его по собственному желанию. В 2025 году ставка составляла 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м вырастет до 3%, в 2028-м — до 4%, а с 2029 года достигнет 5%. В 2026 году налог уже введен в большинстве регионов страны.