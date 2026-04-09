Эксперт объяснила, как рассчитать туристический налог в 2026 году

Эксперт Евгения Мемрук в беседе с РИА Новости разъяснила механизм расчета туристического налога, который в 2026 году составляет 2% от стоимости проживания в гостиницах и других местах временного размещения, но не менее 100 рублей в сутки.
Налог включается в цену номера и рассчитывается с учетом НДС. Если гостиница применяет упрощенную систему налогообложения и платит НДС, ставка может составлять 5% или 7%.
На примере номера стоимостью 2 000 рублей за сутки без НДС Мемрук показала, что при ставке налога 2% сумма составила бы 39,22 рубля (2 000 × 2/102), но поскольку минимальный порог — 100 рублей за сутки, налог будет взиматься именно в этом размере. При трехдневном проживании сумма налога составит 300 рублей.
Туристический налог действует в России с 1 января 2025 года. Он относится к местным налогам, и регионы могут вводить его по собственному желанию. В 2025 году ставка составляла 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м вырастет до 3%, в 2028-м — до 4%, а с 2029 года достигнет 5%. В 2026 году налог уже введен в большинстве регионов страны.
