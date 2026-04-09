В Красноярском крае зарегистрировано более 30 случаев присасывания клещей

Клещи становятся с каждым днём всё активнее. Так, по информации управления Роспотребнадзора по региону, за прошедшую неделю с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 29 жителей, в том числе 9 детей. Всего же с начала клещевого сезона пострадал 31 человек.
Больше всего случаев в Красноярске (14), Шушенском округе (6), Ермаковском (3) и Боготольском (2).
Единичные случаи зарегистрированы в таких округах, как Ачинский, Балахтинско-Новосёловский, Большемуртинско-Сухобузимский, Емельяновский, Идринско-Краснотуранский и Каратузский.
Известно, что клещи нападали на жителей в населённых пунктах, на кладбищах, садовых и приусадебных участках.