Харк в лицо: ловушка на острове Ирана стала началом позорного провала США

«Сейчас можно сказать, что они заморозили конфликт, но не отступили. Да и Израиль продолжает наносить удары по Ливану, поэтому полного затишья нет. Это важный момент. Соединенные Штаты, в частности президент Дональд Трамп, пока откладывают решения по Ирану и объявляют все новые дедлайны, потому что хотят уйти с высоко поднятой головой, но пока есть вариант только уйти с поджатым хвостом. Так Штатам уходить, конечно, не хочется», — пояснил Перенджиев.