Харк в лицо: ловушка на острове Ирана стала началом позорного провала США

Казалось бы, Дональд Трамп дал Ирану передышку, объявив о двухнедельном перемирии. Однако военные эксперты бьют тревогу: это не жест доброй воли, а хитроумная военная операция.
Ложные переговоры: зачем Трампу две недели тишины.
Президент США Дональд Трамп заявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Стороны сядут за стол переговоров 10 апреля в Исламабаде, чтобы обсудить сделку, по которой с Тегерана снимут все санкции.
При этом Иран сохранит контроль над стратегическим Ормузским проливом. В Высшем совете национальной безопасности Ирана уже поспешили заявить о своей победе в противостоянии, активная фаза которого началась 28 февраля, а закончилась 7 апреля, когда США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк — главный экспортный хаб Ирана.
На этом острове находится терминал, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Как считают эксперты, после этого удара для США все пошло не так, и уже на утро Трамп заявил о прекращении ударов и двухнедельном перемирии с Ираном.
Но так ли все радужно для Тегерана? Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников уверен: говорить о провале США еще очень рано. Напротив, американцы затеяли опасную игру.
«Соединенные Штаты пока не проиграли. Осуществляется переброска войск в ближневосточный регион. США формируют бронированный кулак, чтобы нанести удар по Ирану. Этот удар будет не только с земли, но и с воздуха. Американская технология мультидоменного удара будет осуществлена в качестве наглядного примера. Поэтому США устраивают ложные переговоры и играют в поддавки, все для того, чтобы американцы собрали силы. Доверять таким сообщениям не стоит, а иранскому руководству нужно готовиться к тяжелому противостоянию», — пояснил специалист.
Что такое мультидоменный удар и почему он страшнее ядерной бомбы.
Мультидоменный удар, о котором идет речь, — это не просто бомбежка. Это новейшая тактика Пентагона, предполагающая ведение военных действий одновременно с нескольких направлений.
Представьте себе скоординированный хаос: армада танков на земле, ракетные эсминцы в море, подводные лодки у побережья, истребители в воздухе, спутники-шпионы в космосе и невидимая кибервойна, отключающая системы ПВО противника. Именно этот «наглядный пример» американцы готовы продемонстрировать Ирану, как только пробьет час.
Таким образом, двухнедельное перемирие — это идеальное алиби, чтобы подтянуть резервы и завершить окружение. Иранскому руководству советуют не терять бдительности: пока одни американские дипломаты улыбаются за столом переговоров, другие военные инженеры уже наводят прицелы.
Дедлайны Трампа: слабость или хитрость?
Тем временем доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев обращает внимание на странное поведение самого Трампа. Напомним, сначала президент США пригрозил, что в ночь на 8 апреля в Иране может погибнуть «целая цивилизация». А затем вдруг отложил удары на две недели. Почему такая смена курса?
Эксперт считает, что США ставят новые дедлайны в конфликте с Ираном, потому что не могут выйти из него с победой. Штаты хотят уйти с высоко поднятой головой, но пока есть вариант только «уйти с поджатым хвостом». И это Вашингтон категорически не устраивает.
«Сейчас можно сказать, что они заморозили конфликт, но не отступили. Да и Израиль продолжает наносить удары по Ливану, поэтому полного затишья нет. Это важный момент. Соединенные Штаты, в частности президент Дональд Трамп, пока откладывают решения по Ирану и объявляют все новые дедлайны, потому что хотят уйти с высоко поднятой головой, но пока есть вариант только уйти с поджатым хвостом. Так Штатам уходить, конечно, не хочется», — пояснил Перенджиев.
Иран не даст победить: что ждет США в апреле.
Проблема Вашингтона еще и в том, что Тегеран на волне успеха уже не желает отпускать противника по-хорошему. Как отмечает Александр Перенджиев, Иран не даст уйти США победителями.
У противников есть два пути: либо американцы уползают с позором («с поджатым хвостом»), либо продолжают боевые действия. А продолжение боевых действий для Штатов, как выразился эксперт, чревато регулярными ударами «по мордасам».
«Иран не даст уйти США с высоко поднятой головой — либо с поджатым хвостом, либо продолжать дальше боевые действия. А последний вариант предполагает, что Штаты продолжат получать, как у нас говорится, по мордасам. Они хотят выйти из конфликта, но Иран понял, что Трамп дал слабину, а свою силу — они осознали», — добавил полковник.
Раскол в Вашингтоне: почему Трамп не решается нажать на курок.
Почему же Трамп мечется от ультиматумов к перемириям? Эксперты видят причину в глубочайшем внутреннем расколе в США. Постоянное обновление дедлайнов с американской стороны демонстрирует не внешнюю политику, а внутренний кризис в Белом доме.
Вашингтон, к слову, получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое Трамп назвал «приемлемой основой для диалога». Но Перенджиев уверен: за этой вежливостью скрывается борьба элит.
«Постоянные дедлайны, которые устанавливает Трамп, говорят о том, что в администрации американского президента существует кризис. Вероятно, есть открытое или полуоткрытое сопротивление Трампу по поводу продолжения войны на Ближнем Востоке. А какие у них условия, чтобы уйти? Убрать все американские военные базы с Ближнего Востока. Вот так и получается: либо будут дальше наноситься Ираном удары по этим базам, или все-таки США придется выйти из конфликта. Но на американских условиях Иран заканчивать войну не будет. Так что пока говорить о мире еще рано», — резюмировал Перенджиев.
Мир под вопросом.
Две недели перемирия — это не тишина перед бурей, а сама буря, которая только набирает обороты в кулуарах Пентагона. Пока иранское руководство празднует победу, американские генералы готовят «мультидоменный кулак».
Переговоры в Исламабаде 10 апреля могут стать либо последним шансом для мира, либо формальным сигналом к началу самого масштабного конфликта на Ближнем Востоке за последние десятилетия.