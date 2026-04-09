Врач-терапевт Солнцева рассказала, чем нельзя красить яйца к Пасхе

Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями, потому что яичная скорлупа пористая и вредные химические вещества могут проникать внутрь. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева.
— Для окрашивания яиц к Пасхе, которые планируется есть, нельзя использовать непищевые красители, такие как текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски (гуашь, акварель). Поскольку яичная скорлупа пористая (содержит почти 7,5 тысяч пор), вредные химические вещества могут проникать внутрь и загрязнять белок яйца, — цитирует ее РИА Новости.
Также не рекомендовано использовать и синтетические пищевые красители (E102 — тартразин, E129 — очаровательный красный и другие). Они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека, особенно на детей.
— Окрашивать яйца следует с помощью сертифицированных пищевых красителей или натуральных продуктов. Например, луковая шелуха даст цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок могут дать розовый или малиновый цвета; шафран — оранжевый, красная капуста — синий, — рассказала врач в беседе с агентством.
Многих верующих беспокоит вопрос калорийности кулича — традиционной пасхальной выпечки. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как можно сделать кулич более полезным.