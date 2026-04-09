На востоке Красноярского края автопьяницу остановили выстрелами (видео)

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края полицейские применили табельное оружие для задержания злостного нарушителя ПДД в состоянии опьянения.

Случай произошел накануне ночью. На трассе Р-255 «Сибирь» патруль заметил виляющий автомобиль Toyota, его водитель проигнорировал требование об остановке и ускорился, пытаясь скрыться.

«Стремясь уйти от преследования, автомобилист совершил ряд серьезных административных нарушений, таких как выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. Для пресечения действий водителя инспекторы ДПС были вынуждены применить табельное оружие. Только после этого он остановил транспортное средство. На месте выяснилось, что 23-летний мужчина находился в состоянии опьянения — алкотестер показал 0,899 мг/л», — рассказали в ГУ МВД.

В отношении водителя составили несколько административных материалов и арестовали на 12 суток, а его машину поместили на спецстоянку.

