Хлебопёки Хабаровска замесили тесто для куличей на Пасхальный фестиваль

Хабаровские хлебопеки уже замесили тесто для будущих куличей, а студенты начали украшать наклейками яйца, чтобы угостить яствами всех, кто придет на первый общегородской Пасхальный фестиваль, который пройдет в Хабаровске на площади Славы у Спасо-Преображенского кафедрального собора 12 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он обещает стать по-настоящему масштабным! Для гостей фестиваля готовят 3000 пасхальных куличей и столько же крашенных яиц, чтобы каждый смог ощутить радость праздника.
Все, кто придут в день Пасхи на площадь Славы, смогут прикоснуться к вековым традициям празднования Пасхи, увидеть красоту православной культуры.
Организаторы обещают, что пространство перед главным собором Хабаровска превратится в настоящий праздничный городок, над которым будет звучать колокольный звон.
Лучшие творческие коллективы Хабаровска подготовили праздничную программу, в которой прозвучит духовная музыка, любимые народные песни, гостей праздника ждут хоровые и сольные выступления.
И, конечно, на фестивале развернется ярмарка, на которой можно будет купить куличи ручной работы, мед, пряники, фермерские продукты, сувениры и книги.
Всем, кто хочет научиться премудрости росписи яиц или создания пасхальных открыток, покажут мастер-класс, как это делается.
У гостей фестиваля будет возможность пообщаться со священником и задать ему вопросы, которые их волнуют.
А еще хабаровчане смогут познакомиться с деятельностью социальных и молодежных проектов епархии, стать волонтером, в частности, добровольцем Марфо-Мариинской богадельни или участником госпитального сестричества, когда женщины помогают раненым бойцам СВО.
Фестиваль начнется в 12:30 и продлится до 17:00.