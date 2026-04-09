NHK: послы 30 стран НАТО едут в Японию узнать, как ей удаётся ладить с США

Источник: Аргументы и факты

Представители стран Североатлантического альянса отправятся в Японию, чтобы выяснить, как японская сторона поддерживает хорошие отношения с Соединёнными Штатами, сообщает телеканал NHK.

В материале сказано, что поездка состоится в мае этого года.

«Представитель НАТО заявил, что послы стран-членов организации хотят узнать, как Япония реагирует на различные требования США и поддерживает с ними хорошие отношения. Интерес к этой теме связан с критикой в адрес НАТО, которую озвучивает американский президент Дональд Трамп», — говорится в сообщении.

Кроме того, делегация обсудит политику в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, встретится с представителями оборонно-промышленного комплекса Японии и посетит военную базу США в Йокосуке рядом с Токио.

Напомним, генсек НАТО Марко Рютте заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест США, когда отказались помочь в конфликте с иранской стороной. Он признал, что Трамп разочарован в союзниках по НАТО.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее. По его словам, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

