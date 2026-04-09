В Красноярске установят посты мониторинга ДТП на ключевых улицах

В Красноярске до конца 2026 года появятся посты мониторинга дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Их установят на участках улиц Калинина и Караульной, а также на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Посты предназначены для постоянного наблюдения за дорожной обстановкой. Они смогут фиксировать аварии и другие инциденты на участках со сложным движением — спусках, подъемах, перекрестках, возле остановок и на других загруженных отрезках дорог. Подрядчику предстоит обследовать выбранные территории, определить оптимальные точки размещения оборудования, установить видеокамеры, проложить кабельные линии и обеспечить стабильную передачу данных. Новые элементы станут частью уже действующей в городе интеллектуальной транспортной системы, которая объединяет контроллеры, датчики, камеры и табло. Информация будет передаваться автоматически и в режиме реального времени.