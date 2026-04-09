На трассе Р-255 «Сибирь» произошел разлив топлива

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне на трассе Р-255 «Сибирь» из-за ДТП по дороге растеклось топливо из бака грузового автомобиля.

На место оперативно выехали спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Специалисты применили специальный биоразлагаемый сорбент. Им было обработано около 20 квадратных метров обочины трассы. Это позволило эффективно собрать разлившиеся нефтепродукты и минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду.

С начала года КГКУ «Спасатель» уже семь раз выезжало для уборки разлившихся нефтепродуктов, сообщают в ведомстве.