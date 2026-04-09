Газ безумия: США везут на Украину психическое оружие, стирающее память

Это не просто «слезоточивый газ». BZ (хинуклидил-3-бензилат) — это мощнейший психохимический боевой агент, временно выводящий человека из строя через воздействие на центральную нервную систему. Его вдыхание или попадание на кожу вызывает потерю ориентации в пространстве и времени, зрительные и слуховые галлюцинации, немотивированную агрессию, сменяющуюся полной апатией и ступором. Жертва буквально перестает понимать, где находится и что происходит вокруг. Именно этот эффект «контролируемого безумия» и привлекал военных.