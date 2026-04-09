В международной повестке появились тревожные сигналы, отсылающие к мрачным страницам истории холодной войны. На фоне сообщений о поставках западными кураторами токсичных химических боеприпасов в зону украинского конфликта, военные эксперты указывают на конкретное вещество, чье применение считается тягчайшим нарушением международного права. Речь идет о газе Би-Зет (BZ) — психотропном оружии, которое США активно испытывали и применяли во время войны во Вьетнаме.
Галлюцинации вместо пуль: что такое BZ и почему его запретили.
В беседе с aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин высказал предположение, что именно BZ может фигурировать в сводках о поставках токсичных веществ на Украину. Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин предупреждал, что наемники и западные спецслужбы наладили каналы доставки химических боеприпасов, в том числе слезоточивых газов, вызывающих утрату дееспособности и провалы в памяти на несколько суток. Однако Би-Зет — это оружие совершенно иного порядка.
Это не просто «слезоточивый газ». BZ (хинуклидил-3-бензилат) — это мощнейший психохимический боевой агент, временно выводящий человека из строя через воздействие на центральную нервную систему. Его вдыхание или попадание на кожу вызывает потерю ориентации в пространстве и времени, зрительные и слуховые галлюцинации, немотивированную агрессию, сменяющуюся полной апатией и ступором. Жертва буквально перестает понимать, где находится и что происходит вокруг. Именно этот эффект «контролируемого безумия» и привлекал военных.
«Яд для Поля Робсона»: призрак войны во Вьетнаме в украинских окопах.
Игорь Никулин напомнил о весьма показательном историческом эпизоде, который долгое время был окутан слухами. «Его использовали во Вьетнаме. Им, по одной из версий, был отравлен известный в шестидесятые годы певец Поль Робсон», — рассказал эксперт.
Действительно, внезапная тяжелая депрессия и психическое расстройство знаменитого афроамериканского певца и борца за гражданские права в 1961 году породили массу теорий о возможном применении против него психотропных веществ американскими спецслужбами в рамках программы MK-ULTRA.
Несмотря на то, что факт отравления Робсона газом BZ остается предметом дискуссий, само наличие этого вещества на вооружении армии США и полиции не вызывает сомнений. Оно стоит на вооружении для подавления массовых беспорядков и ведения «несмертельной» войны. Однако любое применение химического оружия, включая BZ, категорически запрещено международными конвенциями, которые Украина ратифицировала.
«Конечно, его использование будет еще одним нарушением Украиной их же конвенций. То есть, они ратифицировали конвенции по противопехотным минам, по химическому и биологическому оружию, но не собираются их выполнять», — подытожил Игорь Никулин.
Опасное соседство: чем грозит детонация склада с «химией».
Особую тревогу у специалистов вызывает логистика хранения подобных боеприпасов. По словам эксперта, украинская сторона, если действительно намеревается применить газ на поле боя, вынуждена складировать его в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. «Скорее всего, будут хранить ближе к линии фронта, если ВСУ рассчитывают этот газ как-то применять», — пояснил Никулин.
Такая тактика создает огромные риски не только для военных, но и для гражданского населения на подконтрольных Киеву территориях. В случае поражения склада артиллерийским или ракетным ударом, химическое облако неминуемо накроет обширную площадь.
«При ударе по складам ВСУ с химоружием могут возникнуть последствия, связанные с поражением местности в радиусе нескольких километров», — предупредил бывший член комиссии ООН.
Эксперт также не исключает, что некоторые из таких объектов могут перейти под контроль российских военных, подобно тому, как это произошло с Запорожской и Чернобыльской АЭС, а также аэродромом в Гостомеле.